Українці першими у світі підкорили недосяжну вершину у Гімалаях на висоті понад 7 тисяч метрів

Українські альпіністи змогли першими у світі підкорити вершину Аннапурна ІІІ у Непальських Гімалаях. Вона розташована на висоті 7555 метрів в ущелині Seti Kola.

Сходження відбулося 6 листопада. До цього піднятися на таку висоту не могли сім світових експедицій. У складі нашої експедиції були Микита Балабанов, В'ячеслав Полежайко та Михайло Фомін.

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Микита Балабанов, В'ячеслав Полежайко та Михайло Фомін / Фото facebook.com/MCFUkraine

Альпіністи готувалися два роки – вони проводили розвідку району та робили спробу сходження у 2019 році. Сама експедиція тривала півтора місяці.

Зазначається, що цей маршрут є надскладним через складний рельєф, льоди та сніг, складно прогнозовані погодні умови, величезний перепад висот та багато інших факторів.



Українці піднялися на вершину Аннапурна ІІІ / Фото facebook.com/MCFUkraine



Українці першими підкорили вершину Аннапурна ІІІ / Фото facebook.com/MCFUkraine



Вершина Аннапурна ІІІ / Фото facebook.com/MCFUkraine

Що відомо про намагання взяти вершину Аннапурна ІІІ

Уперше на ребро у 1981 році спробували піднятися британці Нік Колтон і Тім Ліч. Вони дійшли до позначки 6500 метрів, однак команда змушена була повернутися вниз через проблеми з акліматизацією.

Аннапурна III розташована в Непалі. Третя за висотою гора гірського масиву Аннапурна. Вершина розташована практично у центральній частині цього масиву. За висотою гора посідає 42 місце в світі.