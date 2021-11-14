Восхождение состоялось 6 ноября. До этого подняться на такую высоту не могли семь мировых экспедиций. В составе нашей экспедиции были Никита Балабанов, Вячеслав Полежайко и Михаил Фомин.
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Никита Балабанов, Вячеслав Полежайко и Михаил Фомин / Фото facebook.com/MCFUkraine
Альпинисты готовились два года – они проводили разведку района и делали попытку восхождения в 2019 году. Сама экспедиция длилась полтора месяца.
Отмечается, что этот маршрут является сверхсложным из-за сложного рельефа, льдов и снега, сложно прогнозируемых погодных условий, огромного перепада высот и многих других факторов.
Украинцы поднялись на вершину Аннапурна III / Фото facebook.com/MCFUkraine
Украинцы первыми покорили вершину Аннапурна III / Фото facebook.com/MCFUkraine
Вершина Аннапурна ІІІ / Фото facebook.com/MCFUkraine
Что известно о попытке взять вершину Аннапурна III
Впервые на ребро в 1981 году попытались подняться британцы Ник Колтон и Тим Лич. Они дошли до отметки 6500 метров, однако команда вынуждена была вернуться вниз из-за проблем с акклиматизацией.
Аннапурна III расположена в Непале. Третья по высоте гора горного массива Аннапурна. Вершина расположена практически в центральной части этого массива. По высоте гора занимает 42 место в мире.