Українці мають право тролити Кремль, – Дмитро Чумак про "палаючий" пост в інстаграм

Український важкоатлет Дмитро Чумак на чемпіонаті Європи у Москві здобув золоту медаль у ваговій категорії до 109 кілограмів. Але найбільше запам'ятався тим, що після цієї перемоги виклав в інстаграм колаж зі спаленим Кремлем та відповідним підписом.

Дмитро Чумак святкував тріумф у ваговій категорії до 109 кілограмів. Його результат в сумі двоєборства 407 кілограмів. Але приємним свою поїзду до Росії він назвати не може.

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"Приємно повертатися переможцем. Я не знаю чому, але відчував, що перебуваю на території ворожої країни. Про це можна сміливо говорити. Посмішки росіян мені виглядали неприродними. Тому приємно повернутися у свою країну і відчувати себе вдома", – розповів Дмитро Чумак після повернення.

За його словами, його розчарував той факт, що чемпіонат Європи вирішили проводити у Москві. Адже ця країна здійснює військову агресію проти України.

"Можна говорити, що спорт поза політикою, напевно, коли все добре. Коли не було військової агресії. А сказати, що спорт поза політикою хлопцям, яким руки-ноги повідривало, а їм по 25 років... Вони хочуть, щоб Росія не була агресором. Але сказати, що вони наші брати – складно, дуже складно. Хоча, звичайно, всі хочуть це чути та щоб так і було. Так, спорт поза політикою, але хіба я щось абсолютно радикальне, політичне сказав або зробив? Ні. Я тільки знаю, що є військова агресія з боку Росії. Це не припущення, це не якісь мої особисті думки. Це факт", – роз'яснив свою позицію спортсмен.

Варто відзначити, що сам Дмитро Чумак теж є військовослужбовцем. І зізнався, що розмістити пост з палаючим Кремлем задумав давно.

"Думки давно прийшли, ще за місяць до змагань я хотів це зробити. У чому основний посил? Це просто тролінг Кремля. Ми, українці, маємо на це право. Якби з Росією був просто конфлікт на словах, якби вона якось інформаційно поливала нас брудом, а ми їх у відповідь, то це було б, можливо, некрасиво з мого боку, розпалювати такий конфлікт. Але коли вже є військовий конфлікт, коли вже є тисячі загиблих солдатів, які загинули від російської агресії. Це вже не розпалювання від мене. Українці мають право тролити Кремль. Можливо, не росіян. Кажуть, що я росіян там образив. Але якщо хто не знає – це куплет групи "Ленінград", російської групи. Це тролінг Кремля – ​​не більш того", – розповів Дмитро Чумак.

Він зізнався, що якби цей чемпіонат Європи не був би кваліфікаційним на Олімпійські гри, то не поїхав би туди. І мало які б спортсмени відправилися.