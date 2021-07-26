Українці Маловічко та Лей припинили боротьбу на Олімпіаді-2020

Українка Ірина Маловічко не змогла вийти у фінал змагань зі стендової стрільби на Олімпійських іграх в Токіо. Також лідер українського настільного тенісу Коу Лей завершив виступи на олімпійському турнірі.

Маловічко не вистачило 1 балу

Українська спортсменка Ірина Маловічко не змогла вийти у фінал, посівши 8 місце. Для проходу далі потрібно було потрапити в топ-6.

До слова Українка Харлан сенсаційно покинула Олімпіаду після першого поєдинку

Їй не вистачило 1 балу, щоб брати участь в перестрілці за останні 3 місця в фіналі. Маловічко набрала 119 балів, як і 7-я, кіпріотка Андрі Елефтеріу.

Три спортсменки зайняли місце з 4-го по 6-е з однаковою кількістю балів – 120. Вони проводили перестрілку для розподілу місць.

Стендова стрільба, жінки

1. Менг Вей (Китай) – 124

2. Діана Бакоса (Італія) – 123

3. Ембер Інгліш (США) – 121

…

8. Ірина Маловічко (Україна) – 119

Несподіваний вилет Лея

У першому колі 33-річний спортсмен поступився Омару Ассаром з Єгипту і завершив виступи на Олімпіаді.

Поєдинок розпочався невдало для Коу Лея. Українець програв три стартові сети, але потім він зробив камбек і зрівняв рахунок. Але у вирішальному, сьомому, сеті Коу Лей не зміг нав'язати боротьбу суперникові і поступився.

Настільний теніс, чоловіки, 1/32

Омар Ассар (Єгипет) – Коу Лей (Україна) – 4:3 (15:13, 11:6, 11:4, 6:11, 8:11, 9:11, 11:4)