Знову без фанатів: українці та англійці не зможуть потрапити у Рим на матч Євро-2020

Збірні України та Англії зіграють у чвертьфіналі Євро-2020. Поєдинок, який відбудеться у Римі (Італія), не зможуть відвідати вболівальники з України та Великої Британії.

Як потрапити на матч Україна – Англія

Після перемоги України над Швецією в УЄФА опублікували інформацію для вболівальників, які планують відвідати матч 1/4 фіналу проти Англії.

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Ні українські, ні англійські вболівальники не зможуть потрапити на матч Євро-2020 через карантин. Поїздки з України в Італію без поважної причини на цей момент заборонені.

Туризм або поїздка на футбол не входять у список причин для в'їзду в Італію.

Разом з тим, італійський уряд навів список виняткових обставин, які дозволяють потрапити в країну:

робота;

навчання;

за станом здоров'я;

абсолютна терміновість;

повернення до місця проживання.

Відтак, збірна України може розраховувати тільки на підтримку місцевої діаспори.

Англійцям і тим, хто відвідував Велику Британію в останні 14 днів, фізично не вдасться виконати умови, щоб потрапити на гру.

Цій категорії подорожуючих доведеться відбути п'ятиденну самоізоляцію та пройти тест на коронавірус.

Зважаючи, що до поєдинку 3 дні – вболівальники з Великої Британії не встигають виконати умови італійського уряду.

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