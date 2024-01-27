Ветеранів з ампутаціями не пустили за кордон на футбольний турнір: прикордонники назвали причину

Футбольну команду Покрова АМП не пустили за кордон. Прикордонники вживають всіх можливих заходів, аби допомоги ветеранам.

Державна прикордонна служба України не випустила за кордон футбольну команду Покрова АМП. Команда складається із гравців з ампутаціями.

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Більшість гравців є чинними військовослужбовцями

Під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців, які увійшли до футбольної команди Покрова АМП прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу команди, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетинання кордону,

– сказано в повідомленні ДПСУ.

Попередньо, прикордонники встановили, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо погодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів. У ДПСУ вживають всіх можливих заходів, аби допомоги команді в перетинанні кордону.

Нагадаємо, попри заборону виїзду за кордон чоловікам призовного віку, існують винятки. Зокрема, у віці з 18 до 60 років чоловіки можуть виїхати за станом здоров'я, на навчання, за сімейними обставинами чи професією, для допомоги ЗСУ та держслужбовці.