Українського тренера довічно дискваліфікували за побиття арбітра прямо на полі: відео

Головний тренер аматорського клубу Олімпія Олександр Кулик отримав довічну дискваліфікацію за те, що побив арбітра Ростислава Дубину після матчу 2-го попереднього етапу Кубка України проти Вовчанська.

Таким стало рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. При цьому капітана Олімпії Едуарда Богомаза дискваліфікували на два роки за участь у сутичці.

Як це було Скандал у Кубку України: тренер намагався побити суддю прямо на полі – відео

Що трапилося у матчі Олімпія – Вовчанськ

Інцидент трапився 18 серпня. Вовчанськ виграв з мінімальним рахунком 1:0, а сам поєдинок запам'ятався парою спірних рішень арбітра Ростислава Дубини, який призначив суперечливий пенальті у ворота господарів і скасував гол у ворота гостей через офсайд.

Головний тренер господарів Олександр Кулик був так засмучений такими рішеннями, що вже після фінального свистка накинувся на суддю з кулаками. Не збентежило Кулика навіть присутність двох тендітних дівчат-лайнсменів, які також судили матч.

Тренер взяв рефері за футболку і спробував повалити на землю. Від розправи Дубину врятував голкіпер Олімпії Олексій Казаков.

За наявною інформацією, Кулик і раніше дозволяв собі по-хамськи ставитися до суддів під час всеукраїнських аматорських змагань, проте до рукоприкладства справа не доходила.

Відео нападу на арбітра у матчі Олімпія – Вовчанськ