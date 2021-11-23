Українського тенісиста звинувачують у вживанні наркотиків

Маловідомого українського тенісиста Тимура Мухтаруліна звинувачують у вживанні допінгу. В аналізах 19-річного спортсмена виявила амфетамін.

Мухтаруліна викрили у Чорноморську

Позитивні проби спортсмен здав під час турніру в Чорноморську. Змагання проходили з 30 серпня по 5 вересня.

До речі Зникла китайська тенісистка Пен Шуай вийшла на зв'язок із МОК

У Чорноморську він отримав від організаторів вайлд-кард та зіграв один матч, у якому поступився французу. Проте аналізи йому все ж таки довелося здати.

Повідомлення українцю щодо порушення правил відправили 12 листопада. Аналіз зразка сечі провели у лабораторії у канадському Монреалі.

Тимур не надавав ніякої інформації проте, що має спеціальний дозвіл на вживання амфетамінів не надавав.

Що відомо про тенісиста