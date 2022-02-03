У серпні 2021 року 19-річний Мухтарулін склав позитивний тест на допінг. У його пробі було виявлено амфетамін.

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"Мухтарулін був звинувачений у порушенні антидопінгових правил відповідно до статей 2.1 та/або 2.2 Антидопінгової програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця) 18 грудня 2021 року.



Тимур Мухтарулін не відповів на звинувачення і таким чином вважається, що він визнав порушення антидопінгових правил. Період дискваліфікації починається з дати, коли Мухтарулін був тимчасово відсторонений, тобто з 22 листопада 2021 року", – сказано в заяві ITF.

Що відомо про Мухтарліна

Інформації про те, що українець має спеціальний дозвіл від лікаря на вживання амфітамінів, до ITF не надходило. Цікаво, що у Чорноморську він отримав від організаторів wild card та зіграв один матч, у якому поступився французу, але аналіз йому здати довелося.

На професійному рівні Мухтарулін зіграв лише 11 матчів, а переміг лише в одному. Тому в жодні рейтинги хлопця ще не включили. Хоча має профіль на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), де пишуть, що Тимур встиг заробити 1239 доларів.