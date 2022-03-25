Хізер Вотсон – Еліна Світоліна 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)

2 години 39 хвилин не вистачило Еліні Світоліній, щоб стартувати на турнірі з перемоги над суперницею з Великої Британії. Стартова партія залишилась за українкою – 4:6, пише 24 канал.

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У другій партії Вотсон вдалось відігратись та з перевагою у три гейми зрівняти рахунок – 6:3.

Все вирішувалось у третій партії. Жодна з дівчат не хотіла віддавати перемогу, тому поєдинок перевели у тай-брейк. На жаль, сил та фарту Світоліній не вистачило для того, щоб вирвати звитягу – 7:6.

За матч Світоліна зробила дві подачі на виліт, таку ж кількість подвійних помилок. Відіграла 4 із 10-ти можливих брейків. Еліна покидає турнір вже після свого першого матчу.

Без українського дербі

Вночі на 25 березня свій шлях у Маямі закінчила й Марта Костюк. 19-річна киянка майже без шансів поступилась швейцарці Белінді Бенчіч. Суперниця віддала українці за зустріч лише чотири гейми – 6:3, 6:1.

Цікаво, якби Світоліна та Костюк святкували перемоги, то сітка б звела українських тенісисток вже у наступному раунді турніру.