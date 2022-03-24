Барті: Ніколи не говори ніколи

Ешлі Барті шокувала своєї заявою усю тенісну сім'ю. Найкраща тенісистка світу закінчує кар'єру у 25 років. Однак у фанатів спортсменки ще є надія на те, що вони колись знову побачать улюблену тенісистку на професійному корті.

До теми Перша ракетка світу Барті сенсаційно закінчує кар'єру

Австралійська тенісистка теж не заперечила своє повернення на корт.