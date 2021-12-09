Український Житлобуд-1 зазнав поразки з тенісним рахунком 0:6 від ПСЖ – відеоогляд гри

Харківський Житлобуд-1 зазнав розгромної домашньої поразки від лідера групи В ПСЖ. Французький клуб наколотив у ворота суперниць шість голів.

Житлобуд-1 – ПСЖ 0:6

Голи: Вітема, 15, Бахманн, 21, 40, Балтімор, 37, Фазер, 44, Ілестедт, 54

Харківській команді протистояв один із найкращих клубів світу – ПСЖ. Команда одноосібно лідирує у групі В, гарантувавши собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів ще до матчу у Харкові.

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Вже на 15-й хвилині голкіпера Житлобуд-1 вперше виймала м'яч із сітки воріт після удару головою від Вітема. Відзначимо, що авторка взяття воріт вважається однією з найбільш талановитих футболісток у складі ПСЖ.

Вже через шість хвилин парижанки подвоїли перевагу на табло. Бахманн завершила контратаку команди після обрізки захисту господарок. ПСЖ повів у рахунку 0:2.

Балтімор на 37-й хвилині довела рахунок до розгромного 0:3. Знову футболістки зіграли на перехопленні, а Балтімор впевнено реалізувала вихід віч-на-віч з голкіперкою.

Наприкінці першого тайму м'яч ще двічі побував у сітці воріт харківського клубу. Голами відзначились Бахманн та Фазер. Для першої це взяття воріт стало вже другим у матчі.

ПСЖ пішов на перерву із космічною перевагою на табло – 0:5. Українки провалили першу 45-хвилинку.

Обнадійливий другий тайм

Що не скажеш про другий тайм. Українки сміливо можуть додати його собі в актив. Лише одного разу голкіперка Житлобуд-1 виймала м'яч із сітки воріт. Сталось це на 54-й хвилині, коли Ілестедт головою пробила вже у порожні володіння суперниць.

Мали шанси харків'янки відквитати бодай один гол, але не вдалось. ПСЖ переконливо переміг суперника з рахунком 0:6.

ПСЖ із максимальними 15 очками продовжує лідирувати у групі В. Житлобуд-1 посідає 3 місце, маючи у своєму активі 4 пункти. До третього Реала відставання у 5 балів.

В останньому шостому турі харків'янки зіграють у виїзді проти мадридського Реала (16 грудня).

Житлобуд-1 – ПСЖ: відеоогляд матчу