Мандрує Іспанією: український захисник перейшов у Спортинг

Лівий захисник Леганеса Василь Кравець відправився у чергову оренду. Новим клубом українця став хіхонський Спортинг.

Новий виклик

23-річний захисник Василь Кравець наступний сезон розпочне у новій команді. Сторони домовились про річну оренду з обов'язковим викупом, якщо Спортинг вийде у Ла Лігу. Якщо хіхонський клуб залишиться у Сегунді, то за ними просто збережеться право викупу.

Читайте також Досвід у Барселоні: скромний клуб Польщі може підписати ексгравця збірної України

Відзначимо, що сезон-2020/2021 Спортинг завершив на 7 позиції. Василь не буде єдиним українцем у складі. У команді вже виступає інший український оборонець Богдан Мілованов.

Кравець вже незабаром пройде медичне обстеження та приєднається до команди на тренувальному зборі. Василь став першим новачком іспанського клубу у цьому сезоні.

Минулий сезон українець також провів в оренді, але у польському Леху, за який виступав інший українець Володимир Костевич. За поляків Кравець зіграв 26 поєдинків.