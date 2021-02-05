Український важкоатлет Чумак став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг

Український важкоатлет Дмитро Чумак отримав "золото" чемпіонату Європи, який відбувся у Спліті у 2017 році. Переможець змагань росіянин Адам Малігов був дискваліфікований через допінг, тому нагорода перейшла до українського спортсмена.
Джерело: фейсбук Федерація важкої атлетики України
У 2017 році Дмитро Чумак впевнено йшов до золотої нагороди на чемпіонаті Європи у Спліті (Хорватія). На шляху українського важкоатлета лише став російський спортсмен Адам Малігов, який забрав з-під носа українця "золото".
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Росіянин був спійманий на допінгу. Його дискваліфікація діятиме з 19 жовтня 2019 року. Він буде поза спортом протягом чотирьох років.
У результаті Чумак став дворазовим чемпіоном Європи. Першу перемогу Дмитро здобув якраз у 2017 році, а вдруге підійнявся на п'єдестал, але вже на найвищу сходинку, у 2019 році у Батумі.
Тепер головна ціль Дмитра – Олімпійські ігри в Токіо, які відбудуться вже влітку 2021 року.