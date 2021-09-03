Український тренер Дмитро Парфьонов покинув російський клуб

Російський футбольний клуб Арсенал вирішив розстатися з тренером Дмитром Парфьоновим. Український спеціаліст покинув клуб з Тули.

Дмитро Парфьонов очолив Арсенал в листопаді 2020 року, коли команда перебувала у кризовій ситуації. Однак українцю вдалося зберегти Арсенал в РПЛ.

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В цьому сезоні справи в команди йдуть не надто краще – лише одна перемога за шість турів. І передостаннє місце в турнірній таблиці. Відтак в Арсеналі вирішили попрощатися з українським тренером. Однак вказано, що контракт розірвано за згодою сторін. Та вже за декілька годин після цього Арсенал підписав нового тренера на заміну.

Варто відзначити, що Парфоньов всю свою тренерську кар'єру провів у Росії. На початку 2012 року він увійшов до тренерського штабу юнацької збірної Росії. Згодом цього ж року розпочав тренувати Тексильщик. Згодом він тренував Тосно, вивівши клуб в РПЛ та вигравши з ним кубок Росії. Далі був Урал та Арсенал.