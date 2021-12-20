Український сноубордист Харук здобув "срібло" Кубка Європи

У Монінеці (Чехія) відбувся другий етап Кубка Європи зі сноубордингу. Збірна України поповнила свою скарбничку "сріблом".

Друга медаль Кубка Європи

Михайло Харук став другим у паралельному слаломі. Український сноубордист поступився лише Домініку Бурґшталлеру з Австрії.

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Бронзову медаль завоював швейцарець Себастьян Шулер. Для українця ця нагорода стала другою на такому рівні змагань.

Цікаво, що за день до цього Харук виступав на етапі в італійській Кортіні-д'Ампеццо. Але зайняти високе місце не зумів – 58-ма позиція.

Відео церемонії нагородження

Ще один українець Василь Кашелюк потрапив у топ-10 найкращих – 8-ма позиція. Усі українські сноубордисти завершили змагання у топ-40: Андрій Кабалюк – 13-й, Станіслав Гачак – 16-й, Нестор Білоус – 23-й, Михайло Кабалюк – 24-й, Лерон Харченко – 26-й, Олександр Попадич – 37-й.

Що відомо про Михайла Харука