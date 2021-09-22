Український шаховий клуб продовжує відчайдушну боротьбу за Кубок Європи
Джерело:24 канал
Жіночий клуб "GRECO – Kyiv Chess Federation" (Київ) після 4-х турів чемпіонату Європи посідає 2 місце. Попереду ще 3 тури і матч із ключовими суперницями.
Чемпіонат Європи серед клубів (European Chess Club Cup) відбувається в македонському місті Струга. В змаганні за круговою системою беруть участь 8 команд (по 5 шахісток у кожній). В кожному матчі клуб представляють 4 учасниці.
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"GRECO – Kyiv Chess Federation": склад команди
Гравці
- Анна Музичук (Україна, 2534)
- Марія Музичук (Україна, 2540)
- Жансая Абдумалік (Казахстан, 2502)
- Юлія Осьмак (Україна, 2428)
- Наталя Букса (Україна, 2417)
Тренери
- Володимир Баклан
- Михайло Бродський
Президент
- Павло Куфтирєв
Бурхливий старт
"GRECO – Kyiv Chess Federation" мав другий стартовий рейтинг. І вже в 1-му турі наш клуб зустрівся з рейтинг-фаворитом і минулорічним володарем Кубку Європи "Monte-Carlo" (Монако). Така собі розвідка супербоєм!
Поєдинок, очікувано, виявися дуже бойовим. І хоча всі партії завершилися внічию, кожна з команд мала шанси на перемогу. Але в підсумку – 2:2.
Матч суперкоманд "GRECO – Kyiv Chess Federation" і "Monte-Carlo" / Фото Володимира Баклана
Переможна серія
В наступних трьох матчах "GRECO – Kyiv Chess Federation" почерзі обіграв три команди – "Tajfun – SK Ljubljana" (Словенія), "MSK Centar" (Македонія) – по 3:1, "Kumanovo" (Македонія) – 4:0.
У нашій команді блискуче грала казахстанський легіонер Жансая Абдумалік, яка набрала 3,5 очка з 4-х можливих. Гарно відзначилися й інші шахістки: Марія Музичук і Юлія Осьмак – по 2,5; Анна Музичук – 2 і Наталя Букса – 1,5.
Турнірне становище після 4-х турів
- "South Ural" (Росія) – 8
- "GRECO – Kyiv Chess Federation" – 7
- "Monte-Carlo" (Монако) – 5
- "SK Erste Bank Baden" (Австрія) – 4
Що далі?
Попереду ще три тури. Український клуб гратиме з "Alkaloid" (Македонія), а потім з конкурентками – "SK Erste Bank Baden" і в заключному турі з "South Ural". Тож фініш буде дуже бойовим.
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