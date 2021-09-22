Український шаховий клуб продовжує відчайдушну боротьбу за Кубок Європи

Жіночий клуб "GRECO – Kyiv Chess Federation" (Київ) після 4-х турів чемпіонату Європи посідає 2 місце. Попереду ще 3 тури і матч із ключовими суперницями.

Чемпіонат Європи серед клубів (European Chess Club Cup) відбувається в македонському місті Струга. В змаганні за круговою системою беруть участь 8 команд (по 5 шахісток у кожній). В кожному матчі клуб представляють 4 учасниці.

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"GRECO – Kyiv Chess Federation": склад команди

Гравці

Анна Музичук (Україна, 2534)

Марія Музичук (Україна, 2540)

Жансая Абдумалік (Казахстан, 2502)

Юлія Осьмак (Україна, 2428)

Наталя Букса (Україна, 2417)

Тренери

Володимир Баклан

Михайло Бродський

Президент

Павло Куфтирєв

Бурхливий старт

"GRECO – Kyiv Chess Federation" мав другий стартовий рейтинг. І вже в 1-му турі наш клуб зустрівся з рейтинг-фаворитом і минулорічним володарем Кубку Європи "Monte-Carlo" (Монако). Така собі розвідка супербоєм!

Поєдинок, очікувано, виявися дуже бойовим. І хоча всі партії завершилися внічию, кожна з команд мала шанси на перемогу. Але в підсумку – 2:2.



Матч суперкоманд "GRECO – Kyiv Chess Federation" і "Monte-Carlo" / Фото Володимира Баклана

Переможна серія

В наступних трьох матчах "GRECO – Kyiv Chess Federation" почерзі обіграв три команди – "Tajfun – SK Ljubljana" (Словенія), "MSK Centar" (Македонія) – по 3:1, "Kumanovo" (Македонія) – 4:0.

У нашій команді блискуче грала казахстанський легіонер Жансая Абдумалік, яка набрала 3,5 очка з 4-х можливих. Гарно відзначилися й інші шахістки: Марія Музичук і Юлія Осьмак – по 2,5; Анна Музичук – 2 і Наталя Букса – 1,5.

Турнірне становище після 4-х турів

"South Ural" (Росія) – 8 "GRECO – Kyiv Chess Federation" – 7 "Monte-Carlo" (Монако) – 5 "SK Erste Bank Baden" (Австрія) – 4

Що далі?

Попереду ще три тури. Український клуб гратиме з "Alkaloid" (Македонія), а потім з конкурентками – "SK Erste Bank Baden" і в заключному турі з "South Ural". Тож фініш буде дуже бойовим.

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