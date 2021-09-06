Український п'єдестал: Ткачук вдруге в кар'єрі перемогла Рижикову у Польщі

Українські бігунки з бар'єрами Вікторія Ткачук та Анна Рижикова влаштували справжню українську боротьбу на турнірі Gold Continental Tour у польському Хожуві. Обидві спортсменки потрапили на п'єдестал.

Український двобій у Польщі

Українки у гарному настрої підходять до фіналу Діамантової ліги, який відбудеться у швейцарському Цюриху. Вікторія Ткачук із результатом 54.18 секунди стала переможницею забігу на 400 метрів із бар'єрами.

Оце так Перший тріумф після Олімпіади: Бех-Романчук стала переможницею турніру в Італії

Ткачук із третім найкращим часом у кар'єрі випередила американку Нненю Гейлі лише на 0.03 секунди. А іншу українку Анну Рижикову – на 0.07.

Обидві українки підійнялись на подіум – Ткачук святкувала перемогу, а Рижикова взяла "бронзу".

Результати бігу на 400 метрів з бар'єрами

Вікторія Ткачук (Україна) – 54.18 Нненя Гейлі (США) – 54.21 Анна Рижикова (Україна) – 54.25

Цікаво, що Ткачук вдруге з 2015 року стала кращою за свою напарницю по команді. Вперше Вікторія стала швидшою на чемпіонаті України у 2015 році. Анна Рижикова виграла 14 очних забігів, зокрема 12 останніх (з 2018 року)