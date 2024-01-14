"Слава Україні" – "Героям Слава": глядачі влаштували потужний перфоменс на ЧЄ – яскраве відео

Литовський Каунас прийняв чемпіонат Європи-2024 із фігурного катання. Змагання були насичені не лише програмою, а й приємно здивували рівнем фігуристів та яскравими перфоменсами.

12 січня український фігурист Іван Шмуратко вкотре знайшов можливість, аби знову нагадати світу, що війна в Україні триває. Спортсмен виступив у сорочці із плямою крові, яка символізує людську смерть від ракет, пише 24 Канал.

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Український перфоменс на трибунах у Литві

Інший український перфоменс відбувся перед виступом української пари Марії Голубцової та Кирила Бєлоброва. Але цього разу ініціаторами стали уболівальники, які зібрались на трибунах, де було багато синьо-жовтих прапорів.

Один із глядачів голосно викрикнув: "Слава Україні!". Інші фанати фігурного катання не розгубились, а миттєво відповіли: "Героям Слава!".

У такий момент згадуються слова Степана Бандери: "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!".

Відео українського перфоменсу на трибунах

Відзначимо, що за сумою двох програм українці посіли лише 14-те місце. За довільну програму український дует отримав 101.24 бала, це найкращий результат пари на рівні виступів на Євро.

На чемпіонаті Європи змагались аж 24 російські фігуристи, які представляли інші країни. Адже за свою ворожу державу не могли виступати. Ще 1 березня 2022-го року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ухвалив рішення про відсторонення фігуристів із Росії та Білорусі від міжнародних змагань під своєю егідою.