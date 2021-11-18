Український Мотор обіграв переможців SEHA-ліги в гандбольній Лізі чемпіонів

Український гандбольний клуб Мотор провів сьомий матч групової стадії Ліги чемпіонів 2021/22. Чемпіон України переміг вдома 26-разових чемпіонів Угорщини Телеком Веспрем.

Мотор – Веспрем 29:27 (14:12)

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Запорожці підходили до поєдинку як андердог, але це їх анітрохи не збентежило, і вони здобули досить впевнену перемогу. Мотор вів у рахунку практично протягом всього поєдинку, лише кілька разів дозволивши Веспрему підібратися на відстань одного гола.

Таким чином, чемпіон України здобув третю перемогу в Лізі чемпіонів, яка дозволила йому піднятися на четверте місце у групі, проте всі інші команди матчі сьомого туру проведуть пізніше.

Нагадаємо, всього у групі вісім клубів, з яких перші шість виходять до плей-офф турніру.

Розклад матчів Мотора