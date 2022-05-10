Український легіонер Риги Філіппов придбав автомобіль для ЗСУ

Нападник латвійської Риги Олександр Філіппов придбав для української армії автомобіль. Легіонер зробив цн разом зі своїми друзями.

Під'їхала допомога з Латвії

Футболіст Вереса та український блогер Дмитро Поворознюк розповів про найбільшу необхідність для ЗСУ – це позашляховики. Вже наступного тижня Поворознюк відвезе два автомобілі на фронт.

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Один поїде в Ізюмський напрямок, де точаться пекельні бої проти окупантів. Другий відправиться під Херсон, який тимчасово окупували вороги.

Одну з автівок вже придбав український футболіст Риги Олександр Філіппов, який разом із друзями наближає перемогу України над Росією.

Поворознюк продовжує збирати кошти, щоб придбати другу машину. Для цього потрібно ще 150 тисяч гривень.

. Кошти можна надсилати на рахунок Дмитра – 5363 5426 0313 0320 (Поворознюк Дмитро).

Автомобілі поїдуть у гарячі точки. Фото та відео футболіст Вереса викладе вже після повернення зі Сходу.



Подарунок від Філіппова для ЗСУ / Фото з інстаграму Дмитра Поворознюка

Хто такий Дмитро Поворознюк

Дмитро Поворознюк – український журналіст та блогер, який у 2020-му році спробував роль професійного футболіста.

Він підписав контракт із рідним Вересом. З рівненським клубом Поворознюка пов'язує угода до кінця червня 2022 року.

У футболці рівнян зіграв п'ять поєдинків, у яких не запам'ятався результативними діями.

Нещодавно Філіппов розповів, як у Латвії підтримують Україну. За підтримку агресії Росії у місцевих можуть забрати навіть громадянство країни.

Кар'єра Олександра Філіппова