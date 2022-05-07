Філіппов: Люди тут справді підтримують Україну

29-річний нападник Олександр Філіппов виступає у латвійському чемпіонаті розповів, як перживає війну в Україні за її межами. Футболіст Риги зізнався, що щодня читає свіжі новини перед тренуванням. Колишній гравець Десни не міг повірити у те, що у його рідній країні розпочалась справжня повномасштабна війна.

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Родина Олександра зустріла війну у Чернігові, якому добряче дісталось від ворога. Філіппов неймовірно хвилювався за близьких, тому гравцю було складно думати про футбол. Футболіст розповів, що в 500 метрах від їх будинки влучила ракета.

На щастя, рідним форварда вдалось вибратись з-під обстрілів: "Коли дивишся всі фотографії, то цей жах неможливо описати словами. Щодня прокидаєшся і ходиш із цими думками й засинаєш із ними. А складніше людям, які втратили рідних, житло".

Філіппов розповів, як у Латвії підтримують Україну. Ця країна повністю стала на бік українців та активно викидає усе російське. Доходять й до того, що можуть забрати громадянство за підтримку агресії Росії.

Люди тут справді підтримують Україну. У Латвії навіть для своїх вносять певні заборони. Відключають російські телеканали, блокують російські сайти. Доходить до того, що якщо ти підтримуєш Росію, то у тебе можуть забрати громадянство,

– сказав український нападник.

Що відомо про Олександра Філіппова