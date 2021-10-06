Український Крим на логотипі Євро-2024: УЄФА відповів Росії на претензії

Зображення українського Криму на офіційному логотипі Євро-2024 викликало справжню істерику в Росії. Однак у Союзі європейських футбольних асоціацій швидко показали державі-окупанту, де її місце.

В УЄФА заявили, що внесення Кримського півострова до складу України під час презентації нового логотипа Чемпіонату Європи-2024 відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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Наголосили також, що документ був схвалений державами-членами ООН. Він визнає територіальні межі України з внесенням Криму, і саме ним керувалися творці анімаційного ролика, що представляє Євро-2024.

Містить кольори національних прапорів 55 країн-членів УЄФА.

Складені вони у формі даху Олімпійського стадіону в Берліні.

У центрі – кубок Анрі Делоне, навколо – 24 кольорові фрагменти.

Вони символізуватимуть команди-учасниці Чемпіонату Європи.

Євро-2024 попередньо пройде у 10 містах Німеччини з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Презентація логотипу Євро-2024 / Скриншот з відео