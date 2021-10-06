Український Крим на логотипі Євро-2024: УЄФА відповів Росії на претензії

6 жовтня 2021 , 23:27
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Джерело:

"СЭ"

Зображення українського Криму на офіційному логотипі Євро-2024 викликало справжню істерику в Росії. Однак у Союзі європейських футбольних асоціацій швидко показали державі-окупанту, де її місце.

В УЄФА заявили, що внесення Кримського півострова до складу України під час презентації нового логотипа Чемпіонату Європи-2024 відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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Наголосили також, що документ був схвалений державами-членами ООН. Він визнає територіальні межі України з внесенням Криму, і саме ним керувалися творці анімаційного ролика, що представляє Євро-2024.

Логотип Євро-2024

  • Містить кольори національних прапорів 55 країн-членів УЄФА.
  • Складені вони у формі даху Олімпійського стадіону в Берліні.
  • У центрі – кубок Анрі Делоне, навколо – 24 кольорові фрагменти.
  • Вони символізуватимуть команди-учасниці Чемпіонату Європи.
Зверніть увагу! Євро-2024 попередньо пройде у 10 містах Німеччини з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Презентація логотипу Євро-2024 / Скриншот з відео

Автор: Олег Васьків