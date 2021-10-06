Український Крим на логотипі Євро-2024: УЄФА відповів Росії на претензії
6 жовтня 2021 , 23:27Читать новость на русском
Джерело:"СЭ"
Зображення українського Криму на офіційному логотипі Євро-2024 викликало справжню істерику в Росії. Однак у Союзі європейських футбольних асоціацій швидко показали державі-окупанту, де її місце.
В УЄФА заявили, що внесення Кримського півострова до складу України під час презентації нового логотипа Чемпіонату Європи-2024 відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Зауважте У росіян палає через український Крим на презентації логотипу Євро-2024
Наголосили також, що документ був схвалений державами-членами ООН. Він визнає територіальні межі України з внесенням Криму, і саме ним керувалися творці анімаційного ролика, що представляє Євро-2024.
Логотип Євро-2024
- Містить кольори національних прапорів 55 країн-членів УЄФА.
- Складені вони у формі даху Олімпійського стадіону в Берліні.
- У центрі – кубок Анрі Делоне, навколо – 24 кольорові фрагменти.
- Вони символізуватимуть команди-учасниці Чемпіонату Європи.