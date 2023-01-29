"Відправляйся на болото, чувак": реакція коментатора на фол проти російського хавбека – відео
Джерело:Трибуна
Український коментар Віталій Кравченко дав волю емоціям під час матчу Ліги 1 між Марселем та Монако. Відео з бурхливою реакцією коментатора стало вірусним.
У матчі 20-го туру чемпіонату Франції Марсель зіграв внічию з Монако 1:1. За "монегасків" весь поєдинок відіграв російський легіонер Олександр Головін.
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Відправив росіянина на болото
Під час одного з епізодів поєдинку капітан "провансальців" Валентен Ронж'є сфолив проти гравця з країни 404. Український коментатор Віталій Кравченко не залишив цей момент поза увагою і видав полум'яний спіч.
Ігор Тудор вже навіть вийшов розганяти футболістів обох команд. Ну, з одного боку там футболісти, а з іншого... Я вважаю, що Валантен Ронж'є все правильно зробив. Мало навіть. Треба було в пику дати. Але і того було б мало. Сподіваюсь, арбітр зараз каже: "Відправляйся на болото, чувак, і більше не вилазь звідти",
– сказав коментатор.
Відео з коментарем Віталія Кравченка
Підписники в коментарях під відео оцінили "русофобію" українського коментатора.
- "Коментатору рєспєкт".
- "Все більше подобається професія коментатора".
- "Коментатор топ".
До речі, відео з цим моментом набрало понад 70 тисяч переглядів.Нагадаємо, що російський футбол отримав бан від ФІФА та УЄФА. Клуби та збірні з держави-терориста недопущені до міжнародних турнірів. Проте російські легіонери продовжують виступати за європейські клуби.