Український клуб програв шостий матч в гандбольній Лізі чемпіонів

Гандбольний клуб Мотор зазнав прикрої поразки в матчі Ліги чемпіонів. Вдома в Запоріжжі команда поступилася Ольборгу.

Обидві команди, які сусіди у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, весь матч теж провели на рівних. І в першому таймі вирватися вперед більше, аніж на три очки, нікому не вдалося.

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Натомість у другому таймі Мотору вдалося піти у відрив на шість голів. І за п'ять хвилин до кінця матчу запоріжці вели 27:24.

Та після цього забивали лише гості. При цьому за хвилину до кінця за рівного рахунку Малашинкас був вилучений. А коли на табло був рахунок 27:28, Козакевич змарнував нагоду зрівняти рахунок, не реалізувавши 7-метровий.

Ця поразка стала шостою для Мотора в Лізі чемпіонів. Також в активі команди і шість перемог. Після цієї поразки у Мотору залишилось 12 очок – вони посідають 4-е місце в групі. Вже 27 лютого команда прийматиме вдома Вардар з Північної Македонії.