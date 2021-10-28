Український клуб феєрично здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів

У середу, 27 жовтня, відбувся матч 3 туру групи А Ліги чемпіонів з баскетболу, в якому італійське Динамо Сассарі програло українському Прометею.

Динамо Сассарі – Прометей 79:87 (22:13, 22:25, 19:27)

До слова Українець допоміг своїй команді виграти у матчі Єврокубка з баскетболу: відео

Слобожанці не найкраще провели першу половину зустрічі, періодично відпускаючи суперників на відстань у понад 10 очок. Однак у третій чверті Прометею вдалося швидко вирівняти гру. На цьому відрізку матчу особливо виділялися Ді Джей Кеннеді та Ілля Сидоров.

У заключній десятихвилинці до двох названих героїв приєдналися Кріс Доу, Д'Анджело Харрісон та Шон Еванс, які спільними зусиллями принесли Прометею позитивний результат.

Таким чином, Прометей здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів і піднявся на третє місце в групі А. У паралельному матчі Людвігсбург обіграв Тенеріфе з рахунком 80:69.