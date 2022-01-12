Український каратист Горуна впевнений, що з легкістю міг би перемогти МакГрегора

Український каратист Станіслав Горуна переконаний, що міг би досягти неабиякого успіху в MMA. Проте змінювати свою діяльність він поки що не планує.

Горуна назвав переваги карате

Бронзовому призерові Олімпійських ігор-2020 цікаво спробувати себе у ММА. Він розповів, що необхідно для досягнення успіху у цьому спорті.

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"Мені було б цікаво спробувати себе в ММА Karate Combat, але я не збираюся рухатися в цьому напрямку. Розумію, що там потрібна команда. Щоб виступати на тому рівні, за яким ми всі стежимо: Пор’є, Конор, Хабіб — потрібна ціла команда. Ти не можеш там на ентузіазмі чисто", – сказав Горуна.

За словами спортсмена, карате дає відчуття дистанції та моменту. Він переконаний, що в жодному контрактному виді спорту немає такої швидкості.

Так що не бачу проблем. Відчуваю в собі максимальну впевненість, що я б з тим самим Конором розібрався б тільки так, дуже просто,

– заявив каратист.