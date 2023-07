Фантастичний успіх: 14-річний українець очолив світовий рейтинг картингістів

Міжнародний офіційний рейтинг спортсменів з картингу оновив список лідерів загального заліку. Першу сходинку впевнено утримує юний український гонщик Олександр Бондарев.

Загальний рейтинг FIA International Karting Ranking (IKR) охоплює 12 категорій та понад 1000 професійних пілотів зі всього світу. Тим приємніше, що перше місце в престижному списку утримує 14-річний представник України Олександр Бондарев.

Що відомо про українську зірку

Олександр Бондарев виступає в у складі професійної картингової команди Kart Republic. Українець змагається в категорії "OK Junior".

Олександр дуже рано розпочав займатися картингом. Починаючи з 5 років він брав участь у змаганнях. Вже у 7 років Бондарев став наймолодшим Чемпіоном України з картингу.

У березні 2022 року український пілот став володарем титулу Чемпіона серії WSK Super Master Series. Проте в наступному місяці потрапив у важку аварію. Лікування та реабілітація Олександра тривали пів року. Він переніс 10 різних операцій. У перегони Бондарев повернувся на початку листопада і навіть встиг потрапити на подіум.

За підсумком сезону-2022 відомий портал Formula Scout включив Бондарева до топ-10 найкращих молодих картингістів світу.

Нещодавно український пілот потрапив на подіум третього етапу міжнародної серії "Champions of the Future" у Кремоні. Це дозволило Бондареву стати лідером не лише категорії "OK Junior", але й загального рейтингу.

Рейтинг FIA International Karting Ranking / скриншот fiakarting.com

Наразі Олександр готується до фінальної боротьби за титул Чемпіона Європи 2023. Перемога у ЧЄ дозволить Бондареву закріпити лідерські позиції у світовому рейтингу.