Фантастический успех: 14-летний украинец возглавил мировой рейтинг картингистов
Источник:Автомобильная федерация Украины
Международный официальный рейтинг спортсменов по картингу обновил список лидеров общего зачета. Первую строчку уверенно удерживает юный украинский гонщик Александр Бондарев.
Общий рейтинг FIA International Karting Ranking (IKR) включает 12 категорий и более 1000 профессиональных пилотов со всего мира. Тем более приятно, что первое место в престижном списке удерживает 14-летний представитель Украины Александр Бондарев.
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Что известно об украинской звезде
Александр Бондарев выступает в составе профессиональной картинговой команды Kart Republic. Украинец соревнуется в категории "OK Junior".
Александр очень рано начал заниматься картингом. Начиная с 5 лет он участвовал в соревнованиях. Уже в 7 лет Бондарев стал самым молодым Чемпионом Украины по картингу.
В марте 2022 года украинский пилот стал обладателем титула Чемпиона серии WSK Super Master Series. Однако в следующем месяце попал в тяжелую аварию. Лечение и реабилитация Александра длились полгода. Он перенес 10 различных операций. В гонки Бондарев вернулся в начале ноября и даже успел попасть на подиум.
По итогам сезона-2022 известеный портал Formula Scout включил Бондарева в топ-10 лучших молодых картингистов мира.
Недавно украинский пилот попал на подиум третьего этапа международной серии Champions of the Future в Кремоне. Это позволило Бондареву стать лидером не только категории OK Junior, но и общего рейтинга.
Рейтинг FIA International Karting Ranking/скриншот fiakarting.com
Сейчас Александр готовится к финальной борьбе за титул Чемпиона Европы 2023. Победа в ЧЕ позволит Бондареву закрепить лидерские позиции в мировом рейтинге.