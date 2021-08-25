Український голос Формули-1 повертається: Подзігун працюватиме на Setanta з гран-прі Бельгії

25 серпня 2021 , 11:26
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Джерело:

твітер Макса Подзігуна

Формула-1 в Україні знову буде звучати українською мовою. Відомий український коментатор Максим Поздігун знову працюватиме на телебаченні.

Подзігун коментуватиме Формулу-1

Максим Подзігун оголосив, що коментуватиме гонки Формули-1 на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

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Першою гонкою, яку буде коментувати Подзігун, стане гран-прі Бельгії. Кваліфікація гран-прі відбудеться 28 серпня, а гонка – 29-го.

Що відомо про Максима Подзігуна

  • Український коментатор, який спеціалізується на автоспорті. З 2006 року коментував Формулу-1 на телеканалі "Мегаспорт".
  • Згодом, коли Формула-1 "переїхала" на канал К1, Подзігун продовжив коментувати Формулу-1 і там. З 2011 року Максим коментував Формулу-1 на телеканалі "Перший національний".
  • З 2012 до 2014 року Формулу-1 показував канал "Мега", на якому працював Подзігун. У 2018 Формулу-1 в Україні показував "Перший автомобільний" і Подзігун також прийняв запрошення.
  • Згодом, коли Формула-1 зникла з українського телебачення, Максим коментував "королеву автоспорту" у пабі Champion Hall.
  • Подзігун – автор подкастів про Формулу-1.
Автор: Михайло Гема