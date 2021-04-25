Український гімнаст Радівілов виграв "золото" чемпіонату Європи: відео

Українець Ігор Радівілов виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи-2021 зі спортивної гімнастики. Радівілов приніс перше "золото" у медальну скарбничку української збірної.
Радівілов – чемпіон Європи в опорному стрибку
Радівілов став найкращим у фіналі опорного стрибка. У кваліфікації Радівілов продемонстрував лише восьмий результат і відібрався до фіналу з останнім прохідним місцем.
До речі 17-річний український вундеркінд Ілля Ковтун сенсаційно завоював медаль чемпіонату Європи
У фіналі українець виступив набагато потужніше. Перший стрибок Ігор ускладнив і виконав зі складністю 6.0 балів на оцінку – 15.000. Це найкращий стрибок серед усіх фіналістів.
Другий стрибок Радівілов виконав на 14.433. Середня оцінка українця склала 14.716 балів.
Опорний стрибок. Результати фіналу
- Ігор Радівілов (Україна) – 14.716
- Андрей Медведев (Ізраїль) – 14.658
- Джарні Реджині-Моран (Велика Британія) – 14.583
Для Радівілова це друге поспіль "золото" на чемпіонатах Європи. У 2021 році він приїхав у статусі чинного чемпіона Європи в опорному стрибку.
28-річний українець здобув 11 медаль чемпіонатів Європи:
- "золото" – вправи на кільцях (2013 рік), опорний стрибок (2020, 2021), командна першість (2020).
- "срібло" – опорний стрибок (2012, 2014, 2015, 2018)
- "бронза" – вправи на кільцях (2017, 2020), командна першість (2014).