Загинув український футболіст Жидков, який призупинив кар'єру в Польщі задля служби в ЗСУ

Чергової непоправної втрати зазнала українська спортивна спільнота. Гравець, який проміняв кар'єру в Польщі на захист Батьківщини – повернувся з фронту на щиті.

Ніколи не забудемо, якою ціною ми здобули незалежність

Колишній футболіст польської Венжанки Микола Жидков загинув на війні, про це повідомила клубна пресслужба. Воїну було лише 22 роки.

Вийшовши на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці – власним життям. Тебе не вистачатиме. Ніколи не забудемо,

– йдеться у повідомленні.