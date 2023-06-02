Загинув український футболіст Жидков, який призупинив кар'єру в Польщі задля служби в ЗСУ
Щодня війна забирає найсміливіших. На жаль, жахливі новини з фронту прийшли щодо українського футболіста Миколи Жидкова.
Чергової непоправної втрати зазнала українська спортивна спільнота. Гравець, який проміняв кар'єру в Польщі на захист Батьківщини – повернувся з фронту на щиті.
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Ніколи не забудемо, якою ціною ми здобули незалежність
Колишній футболіст польської Венжанки Микола Жидков загинув на війні, про це повідомила клубна пресслужба. Воїну було лише 22 роки.
Вийшовши на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці – власним життям. Тебе не вистачатиме. Ніколи не забудемо,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про Миколу Жидкова
- Українець грав у Польщі з 2018 року
- За Венжанку виступав з 2020 по 2022 роки
- Після початку повномасштабного вторгнення Микола призупинив кар'єру футболіста та повернувся в Україну, де боронив нашу країну до останнього.