Гравець збірної розповів, як Шахтар не пустив його в Росію

Український футболіст Денис Кожанов розповів, що міг виступати у чемпіонаті Росії. Однак Шахтар тоді його не відпустив.

За словами гравця, свого часу він міг перейти у Краснодар. Він навіть спілкувався з президентом цього клубу.

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Як Шахтар вплинув на потенційний перехід гравця

"Міг, напевно, у кращих командах пограти. Якби не був такий довгостроковий контракт із Шахтарем. У мене були варіанти, але Шахтар не продав. Тоді ще не було війни й найреальніший варіант – це був Краснодар. Кононов ще не пішов, але мав туди йти, і я вже спілкувався з президентом. Ну просто не продали, і все", – розповів Кожанов.

За словами футболіста, йому сказали в Шахтарі, що він не продається.

"Там вигідніший контракт був, звісно. Але насамперед я розумів, що туди йде Кононов. Якщо він мене бере, то я буду грати. Плюс, там ставлення – спортивний директор прилітав до Києва, ми спілкувалися, президент мало не через день дзвонив. Була трансферна ціна – 2 мільйони. Вони давали більше, ніж 2 мільйони, але Шахтар сказав "ні". Я зателефонував Палкіну, запитав: "Чому ви не хочете мене продати?". Він каже: "Президент сказав – ти не продаєшся", – додав він.

Що відомо про кар'єру гравця