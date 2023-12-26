Гравець збірної розповів, як Шахтар не пустив його в Росію
Джерело:"Брутальний футбол"
Український футболіст Денис Кожанов розповів, що міг виступати у чемпіонаті Росії. Однак Шахтар тоді його не відпустив.
За словами гравця, свого часу він міг перейти у Краснодар. Він навіть спілкувався з президентом цього клубу.
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Як Шахтар вплинув на потенційний перехід гравця
"Міг, напевно, у кращих командах пограти. Якби не був такий довгостроковий контракт із Шахтарем. У мене були варіанти, але Шахтар не продав. Тоді ще не було війни й найреальніший варіант – це був Краснодар. Кононов ще не пішов, але мав туди йти, і я вже спілкувався з президентом. Ну просто не продали, і все", – розповів Кожанов.
За словами футболіста, йому сказали в Шахтарі, що він не продається.
"Там вигідніший контракт був, звісно. Але насамперед я розумів, що туди йде Кононов. Якщо він мене бере, то я буду грати. Плюс, там ставлення – спортивний директор прилітав до Києва, ми спілкувалися, президент мало не через день дзвонив. Була трансферна ціна – 2 мільйони. Вони давали більше, ніж 2 мільйони, але Шахтар сказав "ні". Я зателефонував Палкіну, запитав: "Чому ви не хочете мене продати?". Він каже: "Президент сказав – ти не продаєшся", – додав він.
Що відомо про кар'єру гравця
- 36-річний футболіст був вихованцем Шахтаря. За першу команду провів лише 50 хвилин у сезоні-2006/2007. У своїй кар'єрі Кожанов прославився в Карпатах, у складі яких провів 180 матчів, забив 32 голи і зробив 42 гольові передачі.
- Також Денис виступав за Маріуполь, Волинь, Севастополь, Минай, Верес і молдавську Дачію. Останні пів року Кожанов був граючим тренером Карпат-2 у Другій лізі. У складі збірної України провів чотири матчі.