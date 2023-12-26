По словам игрока, в свое время он мог перейти в Краснодар. Он даже общался с президентом этого клуба.

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Как Шахтер повлиял на потенциальный переход игрока

"Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был столь долгосрочный контракт с Шахтером. У меня были варианты, но Шахтер не продал. Тогда еще не было войны и самый реальный вариант – это был Краснодар. Кононов еще не пошел, но имел туда идти, и я уже общался с президентом. Ну просто не продали, и все", – рассказал Кожанов.

По словам футболиста, ему сказали в Шахтере, что он не продается.

"Там более выгодный контракт был, конечно. Но прежде всего я понимал, что туда идет Кононов. Если он меня берет, то я буду играть. Плюс, там отношение – спортивный директор прилетал в Киев, мы общались, президент чуть ли не через день звонил. Была трансферная цена - 2 миллиона. Они давали больше, чем 2 миллиона, но Шахтер сказал "нет". Я позвонил Палкину, спросил: "Почему вы не хотите меня продать?". Он говорит: "Президент сказал – ты не продаешься", – добавил он.

Что известно о карьере игрока