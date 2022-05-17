Український футболіст прямо у роздягальні заспівав "Ой, у лузі червона калина": емоційне відео

Українські пісні стали справжнім символом країни під час воєнний дій проти Росії. Український легіонер Академії Пушкаша Артем Фаворов продемонстрував свою патріотичну позицію у роздягальні команди.

Виконання, яке пробиває до глибини душі

28-річний центральний півзахисник Академії Пушкаша бурхливо відсвяткував тріумфальне закінчення сезону. Після поєдинку Артем Фаворов прямо у роздягальні команди заспівав "Ой, у лузі червона калина".

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Футболіст додав собі це відео у сторіс, а чернігівська Десна, за яку раніше виступав півзахисник, виклала виконання пісні на свою сторінку в інстаграмі.

Фаворова було чутно далеко за межами роздягальні, але усі, хто заходив у підтрибунне приміщення, залишались, щоб послухати до кінця виконання української пісні. "Ой, у лузі червона калина" пісня, яка стала справжнім символом незламності України. Після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення у нашу країну, цю пісню переспівали тисячі людей по усій планеті.

Емоційне виконання Артема взяло за душу не одного українця.

Фаворов заспівав "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео

В останньому турі клуб українця програв вдома Гонведу з рахунком 1:2. Фаворов вже у компенсований до першого тайму час забив єдиний гол Академії Пушкаша у цьому поєдинку.

Відзначимо, що Фаворов разом із Академією Пушкаша став бронзовим призером чемпіонату Угорщини у сезоні-2021/2022. Клуб українського півзахисника поступився лише Ференцварошу, за який виступає інший українець Олександр Зубков, та Кішварді. В активі академії Пушкаша 54 очки.

Що відомо про кар'єру Артема Фаворова