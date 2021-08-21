Український чемпіон світу Далакян проведе захист титулу WBA: де відбудеться бій

Єдиний чинний український чемпіон світу з боксу Артем Далакян вп'яте проведе захист титулу WBA. Непереможний українець зустрінеться з панамцем Луїсом Консепсьйоном.

Бій відбудеться в Україні

Юрій Рубан, глава промоутерської компанії Union Boxing Promotions, з якою співпрацює Далакян, розповів деталі майбутнього поєдинку.

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Він підтвердив, що WBA санкціонувала поєдинок Далакян – Консепсьйон. Команди боксерів отримала 30 днів на переговори.

Union Boxing Promotion вже вступила в активну фазу переговорів з командою панамця. Є багато позитивних новин. Головна з них – ми рішуче налаштовані на проведення поєдинку на домашній території,

– розповів Рубан.

Промоутер зазначив, що Union Boxing Promotions докладає всіх зусиль, аби бій відбувся в Україні.

"Україна – боксерська країна. Глядач заслуговує дивитися бої вищого масштабу наживо. Далакян – єдиний чинний чемпіон світу з України, тому ми докладемо максимум зусиль для того, щоб Артем радував своїми виступом місцеву публіку", – сказав Рубан.

Попередній поєдинок Далакяна відбувся ще в лютому 2020 року. Українець попри травму переміг Хосбера Переса

Рубан розповів, що Далакян повністю відновився після травми. За словами промоутера, Артем вже готується до поєдинку.

Ми розуміли, що WBA зобов'яже Артема битися з обов'язковим претендентом, тому зіграли на випередження. Боксер уже почав попередню підготовку. Він підійде до поєдинку в найкращій формі і покаже, за що його люблять,

– зазначив промоутер.

Також він додав, що наступний суперник Далакяна – дуже небезпечний.

"Консепсьон – дуже досвідчений спортсмен, з ним нікому не буде просто. У його послужному списку досить гучних опонентів, але навряд чи він стикався з такими пересуваннями, міццю, швидкістю, почуттям дистанції, як в Артема", – резюмував промоутер.