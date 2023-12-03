На початку другого раунду Потеря влаштував успішну атаку, в результаті якої Беллато опинився на підлозі. Здавалося, що бразильцю буде важко відновитися, адже українець продовжував завдавати ударів, але Беллато вдалося піднятися.

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Побиття, кров і нокаут

Проте за кілька моментів сам Потеря опинився на ковзані та прижатий до клітки. Бразилець продовжував активно атакувати українця, який вже був не в змозі дати відповідь.

У другому раунді Беллато зробив тейкдаун, зайшов у фул-маунт і, притиснувши суперника до сітки, почав добивати. Суддя зупинив поєдинок та зафіксував перемогу бразильця технічним нокаутом.

Це 5-та поразка українця Ігоря Потері у профі-кар'єрі.

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