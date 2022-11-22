Уродженець Маріуполя, який вибрав з-під окупації, провів поєдинок у Флориді. Усі судді одноголосно віддали перемогу Бовару Ханакову за підсумками 5 раундів.

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Вирвався із окупації

Після переможного бою Ханаков нагадав усьому світу, що війна в Україні триває.

Моєю мрією було провести бій у США. Але я розбитий сьогодні і мені дуже боляче, адже Російська Федерація вбиває моїх земляків. Будь ласка, якщо ви можете, зупиніть війну. Наш народ ніколи не здасться. Ми боремося за свободу. Я знаю, що США підтримують нашу країну. Дякую вам за це. Допоможіть моїм землякам вижити,

– сказав боєць із України.

Вже у роздягальні Бовар записав відеозвернення до своїх прихильників та подякував усім за підтримку. Український боєць на голих кулаках зізнався, що це був найскладніший бій у нього кар'єрі, а по ходу другого раунду він зламав ребра, але переміг. Ханаков розповів, що не заробив багато грошей, але представив Україну на турнірі у США.

Боєць анонсував початок аукціону та виклав здобуту медаль у США на розіграш. Усі виручені кошти підуть на потреби українців, які постраждали від війни.

Стартова ціна лота складає 300 доларів. Кожен наступний крок – 100 доларів.

Відеозвернення від Ханакова про аукціон

Наразі найбільша ставка складає 3500 доларів.

Нагадаємо, що Ханаков перший час після 24 лютого волонтерив у тимчасово окупованому, але рідному для нього Маріуполі.

До слова. Ханаков має досвід виступів на боксерському рингу, але популярність та результат здобув саме у боях на голих кулаках, які мають підвищену небезпеку для здоров'я.