Уродженець Маріуполя, який вибрав з-під окупації, провів поєдинок у Флориді. Усі судді одноголосно віддали перемогу Бовару Ханакову за підсумками 5 раундів.
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Вирвався із окупації
Після переможного бою Ханаков нагадав усьому світу, що війна в Україні триває.
Моєю мрією було провести бій у США. Але я розбитий сьогодні і мені дуже боляче, адже Російська Федерація вбиває моїх земляків. Будь ласка, якщо ви можете, зупиніть війну. Наш народ ніколи не здасться. Ми боремося за свободу. Я знаю, що США підтримують нашу країну. Дякую вам за це. Допоможіть моїм землякам вижити,
– сказав боєць із України.
Вже у роздягальні Бовар записав відеозвернення до своїх прихильників та подякував усім за підтримку. Український боєць на голих кулаках зізнався, що це був найскладніший бій у нього кар'єрі, а по ходу другого раунду він зламав ребра, але переміг. Ханаков розповів, що не заробив багато грошей, але представив Україну на турнірі у США.
Боєць анонсував початок аукціону та виклав здобуту медаль у США на розіграш. Усі виручені кошти підуть на потреби українців, які постраждали від війни.
Стартова ціна лота складає 300 доларів. Кожен наступний крок – 100 доларів.
Відеозвернення від Ханакова про аукціон
Наразі найбільша ставка складає 3500 доларів.
Нагадаємо, що Ханаков перший час після 24 лютого волонтерив у тимчасово окупованому, але рідному для нього Маріуполі.