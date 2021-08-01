Український боксер Іванов нокаутував суперника і виграв титул WBC International: відео

Український боксер Петро Іванов 31 липня завоював титул WBC International. Іванов зумів здобути титул у другій середній вазі.

Нокаутуючий удар по печінці

Іванов у Німеччині достроково переміг мексиканця Рафаеля Ортіза.

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Українець спершу відправив суперника у нокдаун. Згодом Іванов нокаутував мексиканця у 3 раунді, завдавши удар по печінці.

Ця перемога дозволила Іванову завоювати вакантний пояс WBC International. Для українського боксера це вже третій титул на професійному рівні.