Український боксер Хижняк зізнався, чи поїде за "золотом" у Париж-2024

Олександр Хижняк повернувся до України після Олімпійських ігор у Токіо. На головному старті чотириріччя лідер нашої збірної з боксу завоював срібну медаль.

Після прильоту в аеропорт "Бориспіль", Хижняк поділився враженнями від Олімпіади в Токіо.

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Це було складно, скажу чесно. Ми багато готувалися до цих змагань і на самих змаганнях. Виконали великий обсяг роботи для того, щоб пройти весь шлях. Тому що кожен з поєдинків був дуже складний: рівень боксу на олімпійських іграх вражає, і порівняти Ігри з іншими змаганнями напевно неможливо,

– сказав Олександр.

Олександр ще не знає, чи готуватиметься до Олімпійських Ігор у Парижі. Наразі він хоче відпочити, побути з родиною і вирішити невідкладні справи. Хижняк відтягував весілля через підготовку і після Ігор збирається одружитися.

"Спочатку треба одружитися, довго відкладали цю справу. Відпочину в родині, а потім прийму рішення. Є відчуття, що не все ще сказав у любительському боксі. Ще не відомо, які вагові категорії залишаться. На Париж буде не вісім вагових категорій, а шість. Якщо вага до 75 кг у боксерів залишиться, я буду в ній, якщо ні – то будемо приймати рішення. В разі підготовки до Олімпіади тоді доведеться підніматися в вищу вагову категорію", – розповів Хижняк.

Що відомо про виступ Хижняка на Олімпіаді