Гроші не пахнуть: український боксер з Херсона проведе бій у Москві

Середньоваговик Дмитро Щербина вирішив проігнорувати війну в Україні та підтримати країну-окупантку. У червні хлопець візьме участь у вечорі боксу в столиці Росії.

Українські спортсмени консолідувались із початком повномасштабної війни проти Росії. Чимало з них активно допомагає армії, веде інформаційну війну та бойкотує все, що пов'язано із Росією.

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На жаль, траплялись і випадки відвертої зради України. Ганебним вчинком відзначився 28-річний боксер Дмитро Щербина, який виступає у середній вазі.

Хлопець вирішив не відмовлятися від російських грошей. Компанія Dustum Boxing повідомила, що Щербина візьме участь у вечорі боксу в столиці країни-терористки Москві.

Подія пройде 10 червня, суперником Дмитра буде росіянин Вадим Лубсанов. Нагадаємо, що Щербина є уродженцем Херсона, який пів року пробув під окупацією росіян.

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Саме же боксер з початком повномасштабної війни жив у Німеччині, де має контракт із промоутерською компанією First Punch Boxing. Втім джерело повідомляє, що нині Щербина перебрався у Краснодар.

Ба більше, повідомляється, що у нього є російський паспорт Загалом Дмитро провів 19 боїв на професійному рівні, вигравши 16 з них. Лише шість поєдинків хлопець провів в Україні.