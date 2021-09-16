Український боксер Далакян не зміг домовитися про титульний бій: що сталося

Український боксер Артем Далакян не виходив у ринг з лютого 2020 року. Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі готується провести черговий захист титулу, проте не зміг домовитися про бій.

Переговори Далакяна зайшли в глухий кут

Артем Далакян повинен зустрітися з панамцем Луїсом Консепсьйоном. Про це повідомляв промоутер українського боксера Юрій Рубан.

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Переговори між промоутерами чемпіона світу Далакяна та Консепсьйона завершилися безрезультатно. Тому WBA прийняла рішення призначити промоутерські торги.

Аукціон відбудеться 27 вересня. До цієї дати сторони боксерів зберігають право домовитися про бій.

Якщо аукціон відбудеться, то виграшна ставка автоматично стане призовим фондом поєдинку. В обох випадках Далакяну належатиме більше, аніж претенденту на його титул. Приблизний розподіл гонорару за бій – 55/45.

Попередній поєдинок непереможного Далакяна відбувся ще в лютому 2020 року. Українець попри травму переміг Хосбера Переса і вчетверте захистив титул чемпіона світу.

Луїс Консепсьйон провів на професійному ринзі 47 поєдинків. У його активі 39 перемог (28 нокаутом) та 8 поразок (3 нокаутом). Панамець перший номер рейтингу WBA.

Наразі дати поєдинку Далакян – Консепсьйон немає. Сторона Далакяна хоче, щоб бій відбувся в Україні.