"Час йти на пенсію": український боксер дав прогноз на бій за абсолют Усик – Ф'юрі

У столиці Саудівської Аравії 18 травня відбудеться бій за звання першого абсолютного чемпіона в хевівейті за останні чверть століття. За нього будуть змагатися непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Наразі обидва боксери знаходяться у тренувальних таборах. Підготовка відбувається в закритому форматі, звідки майбутні суперники періодично звертаються один до одного, намагаючись залізти в голову опонента та здобути психологічну перевагу.

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Богачук вірить у свого земляка

Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився український боксер Сергій Богачук. Він вважає, що його зірковий земляк зможе здобути перемогу й не виключає можливість дострокового завершення бою:

Усик виграє. Тайсону Ф’юрі час йти на пенсію. Він уже засидівся. Для Усика це найважливіший бій у житті, до якого він йшов увесь час. Думаю, він переграє британця. А може засипле його ударами й нокаутує, як було з ще одним британцем Тоні Белью в Манчестері 5 років тому.

Йдеться про бій, який відбувся 10 листопада 2018 року. Тоді Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді, поступаючись при цьому за очками. Після цього поєдинку українець перейшов у "королівську" вагову категорію, а британець завершив кар'єру.

Зазначимо, що вже в ніч з 30 на 31 березня сам Сергій Богачук проведе чемпіонський бій за титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі проти Браяна Мендоси. Цей поєдинок стане першим з п'яти титульних для українців протягом 2,5 місяців. Він розпочне серію, яку згодом продовжать Олександр Усик, Денис Берінчик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

. Протягом професійної кар'єри Сергій Богачук провів 24 бої, в яких здобув 23 перемоги (всі нокаутом) та має в пасиві одну поразку.