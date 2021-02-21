Український біатлоніст Ткаленко здобув "бронзу" спринту на Кубку IBU

У суботу, 20 лютого, в Брезно-Осрблі відбулись спринтерські гонки з біатлону. Український біатлоніст Руслан Ткаленко здобув "бронзу".

Руслан Ткаленко продемонстрував ідеальну стрільбу – 10 з 10. Така гарна влучність та доволі хороший хід дозволив українцю підійнятись на п'єдестал.

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Вдалий день для України

Біатлоніст з України зумів розбити трійку лідерів, яку склали представники Німеччини. Філіпп Наврат був одним із найбільш відомих німців серед цього списку. Навіть одна хиба не завадила йому здобути "золото" спринту. Лише 0,4 секунди йому програв Давід Цобель.

Трійку лідерів замкнули відразу два біатлоністи – українець Руслан Ткаленко та німець Філіпп Хорн. Обоє фінішували з відставанням від лідера у 11,5 секунд. Зовсім мізерне відставання перед гонкою переслідування.

Ще один український біатлоніст Андрій Доценко з двома нулями фінішував восьмим. Інші представники України виступили не так вдало.

Результати гонки

Персьют відбудеться 21 лютого о 14:00.

1. Філіпп Наврат (Німеччина) (0+1) 25:01,2

2. Давід Цобель (Німеччина) (0+0) +0,4

3. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0) +11,5

3. Філіпп Хорн (Німеччина) (1+0) + 11,5

...

8. Андрій Доценко (0+0) +17,3

36. Тарас Лесюк (0+2) +1:28,4

48. Сергій Телень (0+0) + 1:52,4

50. Денис Насико (2+2) +1:57,8

51. Руслан Бригадир (0+0) +2:00,6

57. Віталій Труш (1+0) +2:18,1