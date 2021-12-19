Український біатлоніст оцінив тренерську роботу Бйордалена на чолі збірної Китаю

Подружжя олімпійських чемпіонів Уле-Айнара Бьорндалена і Дар'ї Домрачевої у 2019-му почали тренувати збірну Китаю з біатлону. Поки що команда не продемонструвала позитивних зрушень.

Цимбал: Не легко буде їм

Український біатлоніст Богдан Цимбал оцінив шанси збірної Китаю на цей сезон. Він назвав головні труднощі, з якими зіштовхнувся Бйордален.

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Він зазначив, що китайцям важко буде боротися за медалі, оскільки команда минулого сезону не змагалася на міжнародних стартах.

Не можна за 2 роки з команди зробити "цукерку". Звісно, що все реально, але це дуже складно. По-перше, збірна Китаю у попередньому сезоні жодного разу не виступали на міжнародних стартах. Коли ти не відчуваєш конкуренції, то не знаєш чого прагнеш,

– сказав Богдан.

Проте Богдан не виключає того варіанту. що на Олімпіаді-2022 підопічні Бйордалена зможуть себе проявити.

"Думаю, що не легко буде їм, якщо вони не виїжджали цілий рік за межі країни на змагання. Але це ще не Олімпіада, а тільки початок сезону. А там подивимося, може в них щось і вийде", – наголосив Цимбал.