Український баскетболіст потрапив у топ-10 гравців, за якими треба спостерігати в Кубку Європи

На офіційному сайті ФІБА опубліковано перелік з десяти осіб, за якими слід особливо спостерігати в Кубку Європи. Серед них опинився і український захисник Юсуф Санон з Дніпра.

Джерело: fiba.basketball

У ФІБА відзначили гру, яку показує Санон. В цьому сезоні він набирає в середньому 11,4 очка, а також робить 3,5 підбори та 2,1 передачі. А також те, що Санон є гравцем національної збірної України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року.

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"Майбутнє Санона виглядає світлим. 21-річний баскетболіст показує, чому він був обраний у другому раунді Драфту НБА Вашингтон Візардс", – підсумували в ФІБА.

Нагадаємо, що Санон був обраний під 44-им піком Вашингтоном на драфті. Однак зігравши за них лише в Літній лізі, повернувся до словенської Олімпії. Вже згодом він перейшов у Дніпро в оренду. У той час 6 лютого 2020 року драфт-права на Санона були обміняні до Нью-Йорк Нікс, а 27 листопада 2020 року права перейшли до Х'юстон Рокетс.

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