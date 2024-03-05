У перерві між важкими боями: українські воїни зіграли в баскетбол серед руїн у Лимані – відео

Українській військові ризикують своїм життями та здоров'ям заради майбутнього рідної країни та спокійного сну своїх земляків. Навіть на передовій наші захисники знаходять час, щоб розрядитись і пограти у спортивні ігри.

У мережі з'явилося відео, на якому військові 67 ОМБр ДУК "Сталева Сотня" грають у баскетбол. Це відбувається у безпосередній близькості від "нуля".

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Наші воїни не забувають про спорт

Воїни зібралися на спортивному майданчику, щоб відволіктися від постійних боїв та обстрілів у Донецькій області й провели весело час у своє задоволення.

Це ми в місті Лиман, де дивом вцілів майданчик. І це чудові моменти в перервах між важкими боями в Серебрянському лісі,

– йдеться у повідомленні.

Українські військові грають у баскетбол: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні у другу річницю повномасштабного вторгнення баскетболісти збірної України відвідали наших поранених воїнів у Латвії, де ті проходять відновлення.