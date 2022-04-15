Українські військові попросили збірну України пробитись на ЧС-2022: зворушливе звернення

На збірну України попереду чекає найважливіше протистояння проти Шотландії у плей-офф відбору ЧС-2022. Колишній захисник національної команди Артем Федецький отримав повідомлення від українських військових.

"Саме зараз нам потрібна путівка на Мундіаль"

Артем Федецький розповів історію про повідомлення, яке отримав від українських захисників. Наші військові навіть під час боїв проти окупантів встигали підіймати футбольні теми. Захисники звернулись до збірної України з проханням.

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Українські військові хочуть, щоб збірна Олександра Петракова пробилась на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

У повідомленні захисник попросив Артема Федецького передати таке прохання гравців синьо-жовтої команди. Такий вчинок гравців підійме дух та настрій усіх українців.

Повний текст листа від українського захисника

Привіт, Артеме. Я прикордонник, лише повернувся з Чернігівщини. Нам, захисникам, не потрібно нічого, ні грошей, ні слави та медалей. Не дивлячись на кроваву війну, ми неодноразово обговорювали футбол. В нас до тебе є прохання.

Якщо маєш можливість зв'язатися з кимось з гравців національної збірної, передай, будь ласка, що саме зараз нам потрібна путівка на Мундіаль. Саме зараз, коли світ обговорює нашу країну, та саме зараз, щоб підняти настрій та бойовий дух.

Водночас ми розуміємо в якій ситуації зараз український футбол та психологічний стан наших гравців. Якщо можливість є, передай, будь ласка. Дякую.

Федецький негайно виклав це повідомлення у соцмережах, позначивши усіх футболістів збірної. Деякі з них вже встигли відреагувати та поширити у себе на сторінці.



Прохання від українських військових / Скриншот із інстаграму футболіста

Два кроки до Мундіалю