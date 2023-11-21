Українські вболівальники нагадали про полонених "азовців" під час матчу з Італією

Збірна України з футболу 20 листопада зіграла зі збірною Італії – нинішніми чемпіонами Європи - унічию 0:0. Українські вболівальники нагадали під час матчу про військових.

Зокрема українські вболівальники нагадали про полонених захисників Маріуполя з "Азову" під час матчу. Фанати вивісили на трибуні великий банер "Free Azov", пише 24 Канал.

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Важливе нагадування під час матчу

Сектор українських вболівальників нагадав глядачам одного з найвідоміших футбольних турнірів планети про те, що вже рівно півтора року понад 700 мужніх азовців та сотні інших захисників Маріуполя та "Азовсталі" під тортурами, без їжі та медикаментів знаходяться у ворожому полоні.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" відреагувала на вчинок вболівальників.

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" дякує українським вболівальникам за вашу регулярну підтримку! Ви є надпотужною силою, чий голос здатен лунати на весь світ! Разом – сила!", – йдеться у повідомленні.

Вболівальники нагадали про захисників "Азову": фото та відео

, що збірна України провела свій останній матч у відборі на Євро-2024. У Леверкузені "синьо-жовті" поділили очки з італійцями, завершивши гру з рахунком 0:0. Італійці, прибуваючи на гру після перемоги над Північною Македонією з рахунком 5:2, мали перевагу в особистих зустрічах, обігравши українців у вересні, і в цьому матчі їм вистачило нічиєї.