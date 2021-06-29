Дебют Костюк та шанс Світоліної: українські тенісистки стартують на Вімблдоні

Вімблдон-2021 починає набирати обертів. Першими серед українок у боротьбу за трофей вступлять Марта Костюк та Катерина Козлова.

Коли зіграють українки

У вівторок, 29 червня, свої виступи в основній сітці турніру розпочнуть українки. Марта Костюк спробує з перемоги дебютувати в основі найстарішого Шолома.

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Суперницею 19-річної української тенісистки буде 18-та ракетка світу з Нідерландів Кікі Бертенс. Костюк – фаворитка протистояння. Все через те, що гра нідерландки далека від ідеальної. До слова, Бертенс зробила приголомшливу заявку про завершення кар'єри після завершення сезону.

Орієнтовний початок поєдинку Марти – 16:30 за київським часом.

Також 29 червня на трав'яний корт вийде Катерина Козлова. На українку чекає складний екзамен проти колишньої першої ракетки світу та володаркою двох Шоломів з Білорусі Вікторією Азаренко.

Старт першої ракетки України

Матч орієнтовно розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Вже у середу, 30 червня, у бій вступлять інші українки. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийде на корт проти Елісон ван Ейтванк із Бельгії. Здавалось, що 26-річна українська тенісистка мала б без проблем вийти у наступне коло. Але ж ні.

Бельгійка перед Вімблдоном стала чемпіонкою 100-тисячника ITF у Ноттінгемі, а перед цим на турнірі WTA у тому ж Ноттінгемі дійшла до чвертьфіналу, поступившись лише майбутній чемпіонці Йоханні Конті.